El Toluca iniciará su camino por el bicampeonato de la Liga MX en la Liguilla del Apertura 2025 enfrentando a FC Juárez en los Cuartos de Final.

Este día, los jugadores y el cuerpo técnico realizaron el viaje a la ciudad fronteriza, pero lo hicieron sin su delantero Alexis Vega, quien ya se encuentra recuperado de su lesión que lo alejó los últimos duelos del torneo regular.

Antonio ‘Turco’ Mohamed confesó en entrevista exclusiva para TUDN que todavía tenía la duda de llevar o no al delantero, la decisión la tomaría horas antes de viajar, así lo hizo y decidieron no arriesgar a su jugador, quien si podría ver acción en el juego de vuelta.

El partido de ida entre Juárez y Toluca será el próximo miércoles 26 de noviembre en el Estadio Olímpico de Ciudad Juárez, el juego inicia a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:00 horas tiempo del Este y 17:00 horas tiempo del Pacífico.

El encuentro de vuelta será el próximo sábado 29 de noviembre en la cancha del Estadio Nemesio Diez, este juego iniciará a las 19:05 horas del Centro de México, 20:05 horas del Este y 17:05 horas del Pacífico en Estados Unidos.