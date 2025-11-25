    Liga MX

    Alexis Vega no viaja a Juárez para su primer partido de la Liguilla con Toluca

    Toluca viajó a Ciudad Juárez para su primer partido de la Liguilla en busca del bicampeonato.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ‘Turco’ Mohamed toma una dura decisión sobre Alexis Vega

    El Toluca iniciará su camino por el bicampeonato de la Liga MX en la Liguilla del Apertura 2025 enfrentando a FC Juárez en los Cuartos de Final.

    Este día, los jugadores y el cuerpo técnico realizaron el viaje a la ciudad fronteriza, pero lo hicieron sin su delantero Alexis Vega, quien ya se encuentra recuperado de su lesión que lo alejó los últimos duelos del torneo regular.

    PUBLICIDAD

    Antonio ‘Turco’ Mohamed confesó en entrevista exclusiva para TUDN que todavía tenía la duda de llevar o no al delantero, la decisión la tomaría horas antes de viajar, así lo hizo y decidieron no arriesgar a su jugador, quien si podría ver acción en el juego de vuelta.

    El partido de ida entre Juárez y Toluca será el próximo miércoles 26 de noviembre en el Estadio Olímpico de Ciudad Juárez, el juego inicia a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:00 horas tiempo del Este y 17:00 horas tiempo del Pacífico.

    El encuentro de vuelta será el próximo sábado 29 de noviembre en la cancha del Estadio Nemesio Diez, este juego iniciará a las 19:05 horas del Centro de México, 20:05 horas del Este y 17:05 horas del Pacífico en Estados Unidos.

    Video Fechas y horarios "extraordinarios" para los Cuartos de Final de Liga MX

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Liga MX: Allan Saint-Maximin no viaja a Monterrey con América para la Liguilla

    Liga MX: Allan Saint-Maximin no viaja a Monterrey con América para la Liguilla

    Los técnicos con más experiencia en Liguillas de la Liga MX
    Los técnicos con más experiencia en Liguillas de la Liga MX
    Los técnicos con más experiencia en Liguillas de la Liga MX

    Los técnicos con más experiencia en Liguillas de la Liga MX

    Liga MX
    12 fotos
    5 min
    Los 5 partidos más emocionantes del Apertura 2025

    Los 5 partidos más emocionantes del Apertura 2025

    3 min
    Chivas vs. Cruz Azul: Oso González y el sueño cumplido por tener a Chicharito en el equipo

    Chivas vs. Cruz Azul: Oso González y el sueño cumplido por tener a Chicharito en el equipo

    1 min
    Cotorro González ve una desventaja para Cruz Azul la baja de su portero

    Cotorro González ve una desventaja para Cruz Azul la baja de su portero

    Relacionados:
    Liga MXTolucaAlexis VegaAntonio Mohamed

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX