Video ¿Un milagro? Lo que necesita América para avanzar a Semifinales

Los partidos de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX ya tuvieron, en su mayoría, sus duelos de Ida, a falta de solo una serie.

El Chivas vs. Cruz Azul se jugará apenas estre jueves 27 de noviembre, después de la triple cartelera que se vivió en las últimas horas en las otras eliminatorias.

PUBLICIDAD

LO QUE NECESITA AMÉRICA PARA CLASIFICAR A SEMIFINALES



La derrota del América 2-0 ante Monterrey en el Estadio BBVA, puso en entredicho el rendimiento de los azulcremas que solo dispararon dos veces a gol y ambas llegaron después del minuto 90.

Esto es lo que requiere el cuadro de las Águilas para conseguir el pase a las Semifinales de la Liga MX en esta Liguilla del Apertura 2025:

Ganar por dos o más goles de diferencia

Si gana por un gol, queda eliminado

Si empata queda eliminado

Si pierde queda eliminado.

LO QUE NECESITAN JUÁREZ Y TIGRES PARA PASAR



En las otras dos eliminatorias jugadas, Juárez perdió 1-2 ante Toluca como local, por lo que esto es lo que necesita el conjunto de Bravos:

Ganar por dos o más goles de diferencia

Si gana por un gol, queda eliminado

Si empata queda eliminado

Si pierde queda eliminado.

En el caso de Tigres que perdió 3-0 ante Tijuana de visitante, es como un milagro lo que requiere el equipo de Guido Pizarro:

Ganar por tres o más goles de diferencia

Si gana por uno o dos goles, queda eliminado

Si empata queda eliminado

Si pierde queda eliminado.