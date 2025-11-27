    Liga MX

    La calculadora en América para clasificar a Semifinales de Liga MX

    Los marcadores de los partidos de Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025 hacen sacar calculadora.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¿Un milagro? Lo que necesita América para avanzar a Semifinales

    Los partidos de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX ya tuvieron, en su mayoría, sus duelos de Ida, a falta de solo una serie.

    El Chivas vs. Cruz Azul se jugará apenas estre jueves 27 de noviembre, después de la triple cartelera que se vivió en las últimas horas en las otras eliminatorias.

    LO QUE NECESITA AMÉRICA PARA CLASIFICAR A SEMIFINALES


    La derrota del América 2-0 ante Monterrey en el Estadio BBVA, puso en entredicho el rendimiento de los azulcremas que solo dispararon dos veces a gol y ambas llegaron después del minuto 90.

    Esto es lo que requiere el cuadro de las Águilas para conseguir el pase a las Semifinales de la Liga MX en esta Liguilla del Apertura 2025:

    • Ganar por dos o más goles de diferencia
    • Si gana por un gol, queda eliminado
    • Si empata queda eliminado
    • Si pierde queda eliminado.

    LO QUE NECESITAN JUÁREZ Y TIGRES PARA PASAR


    En las otras dos eliminatorias jugadas, Juárez perdió 1-2 ante Toluca como local, por lo que esto es lo que necesita el conjunto de Bravos:

    • Ganar por dos o más goles de diferencia
    • Si gana por un gol, queda eliminado
    • Si empata queda eliminado
    • Si pierde queda eliminado.

    En el caso de Tigres que perdió 3-0 ante Tijuana de visitante, es como un milagro lo que requiere el equipo de Guido Pizarro:

    • Ganar por tres o más goles de diferencia
    • Si gana por uno o dos goles, queda eliminado
    • Si empata queda eliminado
    • Si pierde queda eliminado.
    Video Ni de Armani ni de Versace, ‘Loco’ Abreu celebra triunfo pese a diferencia de nómina

