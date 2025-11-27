Video Fechas y horarios "extraordinarios" para los Cuartos de Final de Liga MX

Chivas vs. Cruz Azul levanta expectativas por tratarse de dos equipos de jerarquía en el futbol mexicano y que ahora se encuentran en los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025 a visita recíproca, serie que comienza en el Estadio Akron de Guadalajara, una de las sedes para el Mundial 2026.

El Rebaño clasificó como sexto lugar en la tabla de posiciones y lo hizo de manera directa a los Cuartos de Final, pero sobre él pesa la ‘maldición’ de que el sexto puesto nunca ha salido campeón en la historia de los torneos cortos del futbol mexicano de Primera División.

HORARIO Y DÓNDE VER EL CHIVAS VS. CRUZ AZUL DE CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA MX

Cruz Azul, tercero en la tabla de posiciones tras 17 jornadas del torneo regular, tiene la ventaja de que si hay un empate en el global clasificará por su mejor posición en la clasificación.

Estos equipos se enfrentaron en la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 en Guadalajara y el cuadro celeste se alzó con el triunfo por 1-2; son tres triunfos consecutivos del conjunto cementero sobre Chivas en Liga MX.

La última vez que Chivas ganó como local en noviembre de 2023 por 1-0 con gol de Yale Padilla. El último en marcar a los celestes fue Campillo en este semestre.