Monterrey tuvo un apretado triunfo y ventaja en la serie de Semifinales de la Liga MX Apertura 2025 frente al Toluca con solitario gol de Germán Berterame, pero con la mala noticia de tener a dos jugadores con golpes y que ponen en duda su participación para el juego de vuelta.

El partido será en el Estadio Nemesio Diez de Toluca para definir al primer finalista del torneo, pues más tarde será el Tigres vs. Cruz Azul; Rayados necesita al menos del empate para avanzar, una derrota por cualquier marcador le impedirá clasificar, pue el empate global favorece a los Diablos.

A ello se le pueden sumar dos ausencias más, pues tras la Semifinal de ida de la Liga MX Apertura2025, tanto Sergio Canales como Jesús ‘Tecatito’ Corona salieron con golpes en la rodilla que pone en entredicho su participación el sábado próximo en la capital mexiquense.

Sergio Canales incluso salió con una bolsa de hielo sobre la rodilla izquierda mientras que ‘Tecatito’ Corona debió salir de cambio en el minuto 53 por Roberto de la Rosa también por molestias de un golpe en la pierna que encendieron las alertas en el conjunto regio.