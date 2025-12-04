    Liga MX

    Monterrey vs. Toluca: Sergio Canales y Tecatito son dudas para la Semifinal de vuelta

    Rayados salió con dos jugadores con golpes en las piernas y será en las próximas horas que se confirme si estarán o no para el partido en el Nemesio Diez.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡No llega! Torrent confirma baja para la Semifinal de vuelta

    Monterrey tuvo un apretado triunfo y ventaja en la serie de Semifinales de la Liga MX Apertura 2025 frente al Toluca con solitario gol de Germán Berterame, pero con la mala noticia de tener a dos jugadores con golpes y que ponen en duda su participación para el juego de vuelta.

    El partido será en el Estadio Nemesio Diez de Toluca para definir al primer finalista del torneo, pues más tarde será el Tigres vs. Cruz Azul; Rayados necesita al menos del empate para avanzar, una derrota por cualquier marcador le impedirá clasificar, pue el empate global favorece a los Diablos.

    En conferencia de prensa posterior al partido Monterrey vs. Toluca el director técnico Domenec Torrent confirmó la baja de Lucas Ocampos para el juego de vuelta, pues se ha perdido incluso lo que va de la Liguilla debido a una fractura que tuvo con un scooter.

    A ello se le pueden sumar dos ausencias más, pues tras la Semifinal de ida de la Liga MX Apertura2025, tanto Sergio Canales como Jesús ‘Tecatito’ Corona salieron con golpes en la rodilla que pone en entredicho su participación el sábado próximo en la capital mexiquense.

    Sergio Canales incluso salió con una bolsa de hielo sobre la rodilla izquierda mientras que ‘Tecatito’ Corona debió salir de cambio en el minuto 53 por Roberto de la Rosa también por molestias de un golpe en la pierna que encendieron las alertas en el conjunto regio.

    Domenec Torrent señaló en rueda de presa posterior al juego de ida Monterrey vs. Toluca que los jugadores se someterán a un examen de sangre para conocer su fatiga y con ello determinar quiénes son los más aptos para afrontar el partido decisivo rumbo a la Final de la Liga MX Apertura 2025.

