Video ¡Tigres presenta la baja de un jugador importante para el encuentro de vuelta!

Los Tigres de la UANL enfrentan un potencial problema de cara a medirse a Cruz Azul en la vuelta de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Acorde con Vladimir García, reportero de TUDN, Nico Ibáñez presenta la gran duda para el director técnico Guido Pizarro de cara a este partido en el Estadio Universitario.

El delantero del conjunto de la UANL salió del encuentro de ida por lesión y fue sustituido en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que las alarmas empezaron a encenderse.

Se tiene previsto que Nico Ibáñez sea sometido a más pruebas después de que presenta molestias musculares que le impiden estar con el equipo. La decisión de su participación podría tomarse incluso el mismo sábado.