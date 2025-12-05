Liga MX: Tigres en problemas, apunta a baja de Nico Ibáñez ante Cruz Azul
El conjunto de la UANL estará en vilo para la vuelta de las Semifinales del Apertura 2025.
Los Tigres de la UANL enfrentan un potencial problema de cara a medirse a Cruz Azul en la vuelta de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Acorde con Vladimir García, reportero de TUDN, Nico Ibáñez presenta la gran duda para el director técnico Guido Pizarro de cara a este partido en el Estadio Universitario.
El delantero del conjunto de la UANL salió del encuentro de ida por lesión y fue sustituido en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que las alarmas empezaron a encenderse.
Se tiene previsto que Nico Ibáñez sea sometido a más pruebas después de que presenta molestias musculares que le impiden estar con el equipo. La decisión de su participación podría tomarse incluso el mismo sábado.
Tigres recibirá a Cruz Azul después de igualar con marcador 1-1 en el partido de ida. Cualquier empate o triunfo le dan a Tigres el pase a la Final del Apertura 2025 de la Liga MX.