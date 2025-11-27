Video Las sorprendentes palabras de Canales hacia el América tras su golazo

Sergio Canales, jugador de los Rayados de Monterrey, se dio tiempo para elogiar al América, su rival en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, todo después de doblegar al conjunto azulcrema en el partido de ida.

Canales aportó un golazo para abrir el marcador, si bien por fin pudo celebrar un triunfo ante las Águilas desde que llegó a la Liga MX.

"Creo que es muy buen equipo, es un equipo que me gusta mucho, con mucha personalidad, experiencia, siempre un rival difícil de ganar, tenemos otra Final en tres días", dijo Canales en referencia al América.

Además, el jugador español especificó que, más allá del marcador 2-0 a favor de los dirigidos por Doménec Torrent, lo que más contento tiene al Monterrey es el hecho de dejar su meta en cero.

"El trofeo es para el equipo, sobre todo en defensa, se ha hecho un partido en cero, dejar la portería en cero era una de las claves, es lo más positivo, además del 2-0, pero dejar la portería en cero era importante para nosotros".