El Clásico Joven se lo llevó Cruz Azul por 2-1 sobre América el pasado sábado en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, lo que los posicionó en el segundo lugar de la clasificación.

Días previos al juego, André Jardine se pronunció acerca de la programación de un juego de este calibre después de una Fecha FIFA y en Tercer Grado Deportivo se retomó el tema sobre el calendario de la Liga MX y el agendar o no juegos de esta magnitud.

Claramente hubo división de opiniones por parte de los panelistas, David Faitelson y Francisco Javier González estuvieron de acuerdo en que debería protegerse el futbol espectáculo, argumentando que aportan muchos jugadores a diferentes selecciones nacionales y eso impide planear un juego o que algún jugador regrese con alguna lesión.

Ante esto, Marion Reimers y Denise Maerker cuestionaron si la liga debiera darles preferencia a algunos equipos al realizar el calendario de juegos previo al inicio de un torneo para que no tengan problemas y no ser igualitarios.

En los últimos torneos se han programado juegos importantes después de las fechas FIFA, han estado involucrados Chivas, América, Cruz Azul, Pumas, Atlas, Tigres y Monterrey.

Por otro lado, también se rebatió con el argumento de que en Europa se jugó un clásico en la Premier League y otro en la Bundesliga y no hubo algún problema.