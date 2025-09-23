Video Puebla y Pachuca buscan salir de la crisis en la Jornada 10

Este partido se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre de 2025 en el Estadio Cuauhtémoc, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla. Puebla, conocido por su garra y entrega en el campo, se enfrentará a un Pachuca que ha demostrado ser un rival sólido en la liga.

PUBLICIDAD

Históricamente, Puebla y Pachuca han tenido encuentros interesantes, con momentos memorables que han dejado huella en sus aficionados. Este duelo promete ser otro capítulo emocionante en su historia. Si quieres saber dónde podrás ver este partido por televisión, ¡sigue leyendo y no te pierdas ningún detalle!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUEBLA VS. PACHUCA DE LA JORNADA 10

Puebla llega al partido con la moral baja tras caer ante Necaxa, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por su parte, Pachuca también sufrió una derrota frente a Querétaro, lo que los deja con ganas de redimirse y demostrar su capacidad en este crucial encuentro.

Cuándo es el Puebla vs. Pachuca : el juego es el martes, 23 de septiembre de 2025 en el Cuauhtémoc.

: el juego es el martes, 23 de septiembre de 2025 en el Cuauhtémoc. A qué hora es el Puebla vs. Pachuca : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Puebla vs. Pachuca: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, app de TUDN.