    Pachuca

    Pachuca ni futbol ni goles y Gallos le saca triunfo de visita

    Querétaro se metió al Estadio Hidalgo y con goles de Homenchenko, y Julio se impuso en la Jornada 9.

    Por:
    TUDN
    Video Resumen | Querétaro ‘rompe’ las quinielas y derrota al Pachuca

    Pachuca fue víctima de sí mismo y desde ahí se generó el triunfo 0-2 de Gallos en la Jornada 9 del Apertura 2025 en duelo celebrado en el Estadio Hidalgo.

    Los Tuzos hilaron así su quinto juego sin ganar de manera consecutiva.

    Los goles del encuentro fueron obra de Santiago Homenchenko, de penal a los 11 minutos, y de Jhojan Julio, a los 45+9.

    Y es que el equipo de Jimmy Lozano fue de error en error para cavar su tumba.

    A los 9 minutos, Sergio Barreto cometió un penal inobjetable sobre Lucas Rodríguez y luego vino Homenchenko para marcar desde los 11 pasos.

    Adelante, los Tuzos tampoco funcionó ni Idrissi ni Valencia, Kenedy o Guzmán tuvieron suficiente claridad para hacer daño a Querétaro. Sí tuvieron el balón, pero no claridad mucho menos contundencia.

    En ese entendido, y con Gallos replegado, Jhojan completó un contragolpe que a Carlos Moreno, a los 45+9, se le escapó de las manos.

    Para la segunda mitad, un predecible Pachuca con centros sin peligro, sin alguien que intentara algo diferente nunca consiguió acortar distancia y estuvo más cerca de ser goleado que de reducir la ventaja del rival.

    A los 73, Mateo Coronel en una contra se perdió el chance de ampliar el marcador y Moreno alcanzó a desviar el balón.

    Con este resultado, Tuzos se quedó con 13 puntos mientras Gallos llegó a siete unidades en el Apertura 2025.

    Video ¡Canta el Gallo en el Hidalgo! Gool del Querétaro desde los 11 pasos

    Resumen | Querétaro ‘rompe’ las quinielas y derrota al Pachuca

    1:40
    ¡Se le escapa la 'liebre' a Carlos Moreno! Querétaro firma el segundo

