Horario y dónde ver el Chivas vs. Mazatlán del Clausura 2023

Cuándo ver el Chivas vs. Mazatlán: el partido es este sábado 29 de abril.

A qué hora ver el Chivas vs. Mazatlán: la patada inicial es a las 7:05 PM tiempo del centro de México.

Por dónde ver el Chivas vs. Mazatlán: el partido lo puedes seguir en vivo por la señal de AfIzzionados y ViX+.