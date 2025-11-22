Video ¿Cuánto tiempo llevan los equipos sin ganar un título y quién es el Caballo Negro?

Dentro de los equipos con vida, hay algunos equipos, incluso de los llamados 'grandes' que tienen más urgencia que otros por el título, por lo que hay oportunidad de oro de acabar la sequía.

Juárez o Pachuca son los últimos conjuntos que disputarán el partido restante del Play-in para meterse a Cuartos de Final y, en caso de que ganen los Tuzos, se dará una Liguilla solamente con conjuntos que ya saben lo que es ganar al menos un título.

¿CUÁNTO TIEMPO HA PASADO DESDE QUE LOS EQUIPOS DE LA LIGA MX FUERON CAMPEONES POR ÚLTIMA VEZ?



Al momento, siete conjuntos han clasificado a Cuartos de Final y todos saben ya lo que es ganar un título, pero el tiempo no ha pasado igual para todos.

Toluca el vigente campeón y América, el vigente subcampeón, son las escuadras que más recientemente han sacado lustro a sus vitrinas y en una situación muy distinta están equipos como Chivas o Tijuana. Esta es la relación de meses transcurridos desde que cada equipo fue campeón por última vez en la Liga MX.

1.- Toluca (6 meses)

2.- Tigres (29 meses)

3.- Cruz Azul (53 meses)

4.- América (11 meses)

5.- Monterrey (70 meses)

6.- Chivas (101 meses)

7.- Tijuana (155 meses)