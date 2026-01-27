Liga MX Liga MX: Cruz Azul va por dos refuerzos antes de que acabe el mercado invernal El conjunto de La Noria está muy cerca de liberar una plaza de no formado en México más.

Video Cruz Azul liberará otra plaza de NFM y apunta al futbol uruguayo

Cruz Azul ya sabe lo que quiere en los últimos días del mercado invernal dentro de la temporada de futbol de estufa del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, reveló que la idea del conjunto cementero es tener a dos refuerzos más en los últimos días que acaba el mercado.

PUBLICIDAD

Todo parece indicar que Cruz Azul buscará a un defensa central y a un delantero, y si bien se ven opciones en el mercado de la Liga MX, los cementeros apuntan al extranjero y específicamente al futbol uruguayo.

Hasta el momento, La Máquina espera liberar una plaza de extranjero, además de la de Mateusz Bogusz, y todo apunta a Camilo Cándido, quien está cerca de llegar a un acuerdo con el Nacional de Uruguay.

Por ello es que la escuadra cementera podría buscar justamente a dos elementos no formados en México como refuerzos para este Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.