Liga MX La FMF y la Universidad del Deporte del Estado de Puebla firman convenio para impulsar el desarrollo del futbol Dicho convenio tendrá vigencia hasta 2030 y refrenda el compromiso de la FMF por fortalecer el ecosistema deportivo, la educación.

La Federación Mexicana de Futbol y la Universidad del Deporte del Estado de Puebla firmaron un convenio marco de colaboración con el objetivo de impulsar el desarrollo del futbol como herramienta social y fortalecer la formación del talento deportivo en la entidad.

El convenio fue suscrito por Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, y José Luis Sánchez Sola, Rector de la UDEP, contando con la participación del Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, como testigo de honor, en presencia de Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol e Iñigo Riestra, Vicepresidente Legal de la FMF.

“Estamos dando un paso trascendental en el impulso del deporte como motor de transformación social. En la Federación Mexicana de Futbol apostamos al desarrollo del futbol base en todo el país y asumimos la responsabilidad de ser un referente nacional en la formación de talento deportivo”, dijo Mikel Arriola.

“La Federación Mexicana de Futbol es un eje de convocatoria nacional. En Puebla creemos que el deporte es una herramienta clave para la seguridad y la educación; un balón puede alejar a la juventud de entornos de riesgo y abrirles oportunidades de desarrollo personal y académico”, comentó el gobernante poblano.

“ La Federación Mexicana de Futbol ha fortalecido su papel como una institución socialmente responsable, impulsando programas de inclusión, el futbol femenil y la formación integral de jugadores y entrenadores. Este convenio refuerza una visión compartida de educación, bienestar y desarrollo social a través del deporte”, señaló el dirigente universitario.

A través de esta alianza, ambas instituciones trabajarán de manera conjunta en proyectos estratégicos enfocados en la formación, competencia y profesionalización del futbol, entre los que destacan la afiliación de Centros de Capacitación, la integración de la Universidad a la Red de Escuelas del Sistema Nacional de Formación de la FMF, la organización de torneos estatales con respaldo federativo y el uso de plataformas tecnológicas para el seguimiento deportivo.

Asimismo, el convenio contempla la participación de la FMF en el P rimer Summit Internacional de Futbol de la Universidad en 2026, un espacio que reunirá a actores clave de México, Estados Unidos y Canadá para analizar el impacto del Mundial 2026 en el desarrollo del futbol formativo, amateur y profesional.

De igual forma, se establecen las bases para gestionar la posible incorporación de un equipo profesional de la Universidad en la Liga Premier o la Tercera División Profesional, conforme a la normatividad aplicable.