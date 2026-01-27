Liga MX ¿La Liga MX más como Europa? Ojo a estas dos 'propuestas' de un DT Guillermo Abascal, director técnico del Atlético de San Luis, sorprende con un par de diferencias en México respecto al Viejo Continente.

Video ¿Liga MX a la 'europea'? DT hace sorprendente revelación

La Liga MX que actualmente vive su Torneo Clausura 2026 tiene un par de cuestiones que distan del futbol europeo, a los ojos de Guillermo Abascal, director técnico del Atlético de San Luis.

El timonel español señaló que incluso hasta el césped que se usa en varios recintos del futbol mexicano pueden marcar la diferencia, como a su juicio, lo marca actualmente.

"Primero el pasto, es una realidad, sobre todo depende de dónde juegas, pero la altura y la uniformidad que tiene, aquí en muchos campos veo que el jugador debe estar más enfocado en controlar bien, hace que el futbol sea más lento", señaló Abascal.

Además, el entrenador de la escuadra potosina resaltó que la táctica europea prioriza el juego colectivo y no da tanto pie a las situaciones de juego individual.