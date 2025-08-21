Liga MX anuncia nuevas medidas tras hechos de violencia en la Jornada 5

1-. Se desalojaron 34 aficionados durante la Jornada 5, de los cuales fueron cinco en el Estadio Akron y tres en el Universitario.

2-. Se detuvieron, con el apoyo de Autoridades y Clubes, a tres personas en el estadio Universitario que siguen bajo proceso.

3-. Se cancelaron abonos a cuatro personas, que están plenamente identificadas y que no podrán ingresar nuevamente a los estadios, tres en el Universitario y una en el Akron.

4-. Se aplicaron los protocolos de seguridad en los nueve encuentros de la Jornada 5, destacando los realizados en los estadios Akron, Cuauhtémoc y Universitario, donde se tuvo cero tolerancia con los incidentes.

5-. La Comisión Disciplinaria abrió investigación derivada de los reportes de los Comisarios, en los tres estadios mencionados, y emitirá las sanciones que correspondan.

6-. En el caso del Estadio Akron, el afectado presentó su denuncia ante la Agencia del Ministerio Público.

7-. En el caso del Estadio Cuauhtémoc, donde lamentablemente perdió la vida una persona en la vía pública (no en el estacionamiento del estadio como erróneamente se ha dicho), la Secretaría de Seguridad Pública intervino en el segundo anillo de seguridad, conforme lo establecen los protocolos.