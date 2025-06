André Jardine ha conocido el lado amargo del futbol por primera vez , desde que llegó al América es el primer semestre que no levanta trofeos y, a pesar de eso, tiene el respaldo absoluto del americanismo y algunas de sus leyendas, como Germán Villa e Isaac Terrazas .

"Es tan ingrato el futbol y la gente con muy corta memoria, o sea, no tendría que haber ni duda, ni la más mínima duda aunque no se hayan ganado estas tres finales, de verdad es increíble que pase, pero ya la directiva lo analizará, él lo analizará y tomarán la mejor decisión para ambos", mencionó Villa ante las críticas de la afición.

"Me hubiera encantado haber formado parte de una gestión así. En los 90 no conseguimos nada teniendo buenos planteles, buenos jugadores, pero no se consiguió nada", aceptó Villa.