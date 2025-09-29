    León

    León anuncia fichaje de Nacho Ambriz como entrenador para el Apertura 2025

    La Fiera reveló al elegido al puro estilo de 'Terminator'.

    Video ¡Llegó Terminator! León anuncia a su nuevo director técnico

    El Club León hizo oficial el fichaje de Nacho Ambriz como su nuevo entrenador para lo que resta del torneo Apertura 2025 de Liga MX.

    Al puro estilo de la famosa película de acción, Terminator, el club esmeralda reveló el regreso de Ambriz cinco años después de hacer historia con el club al que le dio su octava estrella en el máximo circuito.

    León tardó apenas dos días para encontrar en Nacho Ambriz el reemplazo de Eduardo Berizzo, quien quedó fuera de la institución tras caer en casa como parte de la Jornada 11 ante FC Juárez.

    Cabe resaltar que Ignacio Ambriz volverá a dirigir en México tras un año de ausencia luego de su deslucido paso con el equipo de Santos Laguna.

    Fue en el 2020 cuando Ambriz hizo historia con León al ganar su primer campeonato de Liga MX y otorgarle a La Fiera su octavo título.

    Nacho Ambriz tomará las riendas de los esmeraldas con cuatro partidos consecutivos sin poder ganar que los tienen en el lugar 11 con seis jornadas restantes por disputarse en el Apertura 2025 y de cara al complicado partido ante Toluca el próximo sábado.

