Las palabras de Nahuel Guzmán a Gignac que suenan a despedida de Tigres El Patón se puso emotivo en la rueda de prensa de cara al debut de Tigres en el Volcán en el Clausura 2026.

Video ¡Emotivo! Las palabras de Nahuel Guzmán a Gignac que suenan a despedida

Nahuel Guzmán se puso emotivo en la conferencia de Tigres donde le dedicó unas palabras a André-Pierre Gignac que sonaron a una próxima despedida, tomando en cuenta que ambos tendrán 40 años cuando acaben su contrato con el club al término del Torneo Clausura 2026.

“ Con el gordo, cada partido o entrenamiento es el último, no sabes con qué te puede salir. Soy agradecido de poder estar compartiendo con él, con la misma intensidad, las mismas ganas, la misma hambre, la misma intención de competir y ganar.

“Tengo entendido que se quiere quedar en la ciudad, ojalá podamos seguir construyendo el vínculo fuera de una cancha el día que ninguno de los dos sea jugador de futbol”, expresó el Patón de cara al partido de la Jornada 2 entre Tigres y Pumas en el Volcán.

Para Nahuel Guzmán, hay un antes y después en la Liga MX luego de la llegada de Gignac para el Apertura 2015. Desde entonces, juntos le han dado a Tigres cinco de sus ocho títulos.

“André le ha dado muchísimo, no solo a la institución, también a la liga mexicana, a la competencia, jerarquizó el torneo y es un placer poder estar compartiendo con un jugador así. Es un orgullo verlo entrenar día a día, ver lo que aporta en calidad”, señaló.

Nahuel Guzmán detalló que tiene la opción de extender su contrato. Se desconoce cuál es el caso de Gignac, pero en los últimos meses ha sonado la posibilidad de que dedica retirarse para sumarse a la directiva felina o cuerpo técnico de Guido Pizarro.

“Agradezco todavía tener la posibilidad de compartir en cancha y disfruto compartir un vestuario con él. Hoy elijo no pensar en lo que viene porque si no me pierdo de caminar en el presente”, añadió el Patón.