Cruz Azul se rezaga en la regla de los menores de edad

En Cruz Azul no todo es miel sobre hojuelas, hay un rubro en el que tienen que cumplir durante el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero van muy atrasados e inclusive, ya se habla de ello en La Noria, la Regla de menores.

En esta tabla son el cuarto equipo con menor cantidad de minutos cumplidos, con solamente 461 de 1170 que debe de cumplir durante el torneo regular, por lo que le restan 712 para cumplir la cuota.

En promedio debe de utilizar un menor 79 minutos por partido de la siguiente jornada, la nueve, al término del torneo en su fase regular, para cumplir con esta regla.

"Sabemos que es una regla que es de alguna manera un condicionante, es por eso que muchas veces uno toma decisiones, pero también es válido para hacerlo público, que muchas veces las decisiones incluso en la conformación de la nómina y te sacan el partido, decisiones de potenciales jugadores que nos aporten en ese rubro", destacó Nicolás Larcamón, técnico de los cementeros.

Luka Romero se ha convertido en el jugador que le ayuda a Cruz Azul a cumplir de a poco con la regla de menores, él solo ha cumplido el 78 por ciento de los minutos totales, el problema es que las siguientes jornadas será el único elemento disponible, ya que cuatro jugadores celestes irán al Mundial Sub 20 de Chile: Amaury Morales, Mateo Levy, Jaziel Mendoza y el arquero Emmanuel Ochoa.

"Tenemos esa estrategia de que a su regreso completen partidos y que sean los que nos acerquen mucho a cumplir con la regla.