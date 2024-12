El primer gol de las Á guilas en el partido de ida de la Final ante Monterrey por autoría de Kevin Álvarez desató la controversia en la mesa de análisis de Línea de Cuatro. Para Damián ‘Ruso’ Zamogilny el gol es válido, ya que no se puede sancionar cuando todavía la pelota no parte y cuando Kevin Álvarez la impacta, ya no está en al área de visión del guardameta de Rayados.