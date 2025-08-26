La imagen de Henry Martín que preocupa previo al América vs. Pachuca

Video ¿Es de preocuparse? La imagen que dejó Henry Martín en América

Las lesiones de Henry Martín en América han sido una constante en este año y su presencia ante Pachuca en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 todavía es una incertidumbre.

Julio Ibáñez reporta para TUDN que el delantero trabajó la primera parte del entrenamiento al parejo de sus compañeros, pero será de última hora cuando se defina si podrá entrar en la convocatoria de André Jardine para recibir a los Tuzos este sábado 30 de agosto.

Henry Martín se perdió el partido ante el Atlas por molestias en la rodilla izquierda, las cuales persisten, incluso este martes usó una protección en la pierna durante el entrenamiento.

Las Águilas trabajaron sin Isaías Violante, Alexis Gutiérrez, Ramón Juárez y Erick Sánchez, quienes están concentrados en el microciclo de la Selección Mexicana.

Las lesiones no le han permitido tener regularidad a Henry Martín que solo ha disputado dos partidos en el Torneo Apertura 2025: 15 minutos ante Necaxa en la Jornada 3 y 75 minutos contra Querétaro una fecha después.

Mientras que en la Leagues Cup jugó 25 minutos ante Real Salt Lake, 73 minutos contra Minnesota United y 22 minutos frente a Portland Timbers.

Cabe recordar que, La Bomba no ha podido anotar con su nuevo dorsal en América luego de que cambiara su tradicional número 21 por el 9.