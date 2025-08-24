Henry Martín otra vez es baja de América.

El 2025 ha sido un calvario para Henry Martín que de nueva cuenta será baja de América para visitar al Atlas la noche de este domingo en el cierre de la Jornada 6 de la Liga MX.

Gibrán Araige reporta para TUDN que el delantero mexicano no hizo el viaje a Guadalajara porque presentó una molestia muscular de último momento.

André Jardine y su cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo y que se mantenga en Coapa en busca de que vuelva a las canchas lo antes posible.

Henry Martín ha perdido protagonismo con América debido a las numerosas lesiones que ha tenido este año.

En marzo del 2025, sufrió una tendinitis en el tendón de Aquiles del pie izquierdo. Meses después, en mayo, presentó una lesión en el muslo posterior izquierdo y tuvo que salir de cambio en plena Final de vuelta ante Toluca.

Entre alargar su regreso a las canchas para recuperar su forma física y nuevas dolencias, Henry Martín apenas ha disputado dos partidos del Torneo Apertura 2025.

La Bomba jugó 15 minutos ante Necaxa en la Jornada 3 y una fecha después fue titular y disputó 75 minutos contra Querétaro. En ambos encuentros se fue en blanco.

Mientras que en la Leagues Cup jugó 25 minutos ante Real Salt Lake, 73 minutos contra Minnesota United y 22 minutos frente a Portland Timbers.

Cabe recordar que, Henry Martín no ha podido estrenar su nuevo dorsal en América. El delantero cambió su tradicional número 21 por el 9, pero no ha tenido suerte.