“Como aficionado para realce la Liga, yo no lo traería porque le quitas un lugar a un futbolista mexicano, a canteranos que anhelan tener una oportunidad”, agrega Fonseca.

Rafa Puente le comenta que, si está en los zapatos de Demichelis, que lo van a juzgar no por el joven que debute, lo van a juzgar porque si trae o no el título. “Monterrey está ávido, no aceptarías o aprobarías la llegada de una persona como Ramos, con el liderazgo que lo ha distinguido en toda su carrera”.