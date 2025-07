Durante la rueda de prensa oficial, el exarquero del Real Madrid, Paris Saint Germain y Newell's Old Boys , entre otros, reveló que ya habló con Rodrigo Parra, el juvenil portero del conjunto universitario que cometió un par de graves errores en sus primeros dos partidos .

“El primer contacto con los compañeros fue muy bueno, me recibieron muy bien, hay un grupo humano bastante bueno. Ya tuve la oportunidad de hablar con Parra, estoy para ayudarlo, tiene un talento muy grande, no es la primera ni última vez que uno se equivoque. Lo más importante es levantarse, es un gran portero y por algo tuvo la oportunidad de debutar tan joven ”, dijo Keylor sobre el juvenil mexicano de 17 años.

“ Que crea en él mismo y que siga adelante en esto y vamos a estar ahí para ayudarlo, va a salir adelante y cuando le toque jugar lo va a hacer muy bien. Cuenta con muchas condiciones y la vida es así, momentos altos, bajos y en éstos último no debemos sentirnos los peores, hay que tener una estabilidad y saber quiénes somos nosotros”, agregó.

Keylor señaló que habló con Piojo Herrera antes de fichar con Pumas

“Hablé con el profe Miguel. Conoce muy bien la liga, el club, me dijo que sin ninguna duda iba a llegar a un club grande ”, apuntó el tico de 38 años de edad.

“ Me ayudó, me aconsejó y tenerlo en la selección le ayuda a uno a estas decisiones. Uno agradece todos esos consejos para aclarar ideas que muchas veces por no tener conocimiento uno tiene dudas”, concluyó Navas.