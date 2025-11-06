    Keylor Navas

    Keylor Navas habla del gesto de Efraín Juárez con la porra de Pumas

    El portero de Costa Rica habló también sobre la nominación de Javier Aguirre a mejor entrenador por la FIFA.

    
    Antonio Quiroga.
    Keylor Navas ofreció palabras sobre el gesto de Efraín Juárez con la porra de Pumas, La Rebel, el pasado domingo tras el triunfo del conjunto de la UNAM ante Tijuana por 4-1.

    "El gesto de Efraín, lo siento más bien como dando la cara por el club, el equipo, entendiendo a la afición y es lo mismo que pensamos nosotros, todos estamos sufriendo y nos vamos dolidos a la casa, es sentimiento mutuo, ellos se sienten tristes de no estar en los primero lugares y nosotros también porque queremos estar arriba".

    Acerca de los rumores del interés del Celtic de Escocia por Efraín Juárez, el portero centroamericano también salió al paso sobre esta información.

    "Hace unas semanas atrás muchas noticias eran que Efra estaba fuera, hoy que lo quiere otro equipo, es parte del futbol. Cuando en un grupo tanto el cuerpo técnico como jugadores tienen confianza, comunicación, nada de lo que se diga afuera nos tiene que afectar, ni lo positivo n lo negativo.

    "Que se hable bien de nuestro entrenador es xun privilegio, conocemos la capacidad y el talento, que lo quieran otros, no serán algo que no extrañe, a los buenos entrenadores, futbolistas siempre habrá rumores que lo quien".

    Keylor fue cuestionado acerca de la grandeza de Pumas sobre jugarse su pase a la Liguilla este fin de semana ante Cruz Azul: " Somos un equipo grande, la historia hace que un equipo sea grande, no el resultado del momento".

    De la nominación de Javier Aguirre como Mejor Entrenador a los Premios The Best de la FIFA, el guardameta de la UNAM, defendió la presencia del Vasco en esa terna.

    "Si lo escogieron para estar ahí es porque se lo merece, nadie puede desprestigiar a nadie, tantos entrenadores en el mundo y él tiene el privilegio de estar ahí, solo felicidades por estar en esa lista que a muchos les gustaría estar ahí".

