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    Keylor Navas acepta que Pumas debe cuidarse de no cometer más errores

    El portero del cuadro Universitario deja claro que seguirán por la línea de juego que han llevado todo el torneo.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Keylor Navas reacciona tras eliminar al América con polémica en el arbitraje

    Una vez que lograron su pase a Semifinales con el empate en el marcador global ante América, el portero de los Pumas, Keylor Navas, afirmó que lo importante es que el objetivo se concretó de manera satisfactoria.

    "No se dio el partido como queríamos del todo, que era poder controlar, manejar la ventaja que obtuvimos en los primeros 25 minutos, pero lo más importante es que logramos pasar y eso nos da mucha alegría para seguir".

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    Respecto a los múltiples penales que cometieron los Pumas, cuatro en total, mismos que redituaron en tres goles para las Águilas y que casi les cuesta la eliminación de no ser por la falla de Henry Martín, el cancerbero dijo que en ocasiones se debe tener otro tipo de ayuda.

    "No, yo creo que al final Lo que tiene que hacer uno es intentar cometer los menos errores posibles y menos que el rival. En este caso empatamos los dos partidos con tres goles, hicimos bastantes goles, no solo nosotros cometimos errores, entonces muchas veces cuando se cometen errores, también hay que tener la bendición de ganar".

    Finalmente Keylor Navas advirtió que al cuadro Universitario simplemente le queda hacer lo que han hecho durante toda la temporada, trabajo duro y humildad.

    "Es que no vamos a cambiar nada, es lo que hemos hecho desde el primer partido, hemos trabajado fuerte con humildad, ahora ya estamos felices, pasamos a Semifinales, pero hemos conseguido el objetivo, entonces tenemos que seguir con el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, la misma confianza, dándole gracias a Dios, con humildad ir a cualquier cancha donde nos toque a trabajar siempre fuerte para intentar ganar".

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