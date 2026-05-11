Liga MX Keylor Navas acepta que Pumas debe cuidarse de no cometer más errores El portero del cuadro Universitario deja claro que seguirán por la línea de juego que han llevado todo el torneo.

Video Keylor Navas reacciona tras eliminar al América con polémica en el arbitraje

"No se dio el partido como queríamos del todo, que era poder controlar, manejar la ventaja que obtuvimos en los primeros 25 minutos, pero lo más importante es que logramos pasar y eso nos da mucha alegría para seguir".

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Respecto a los múltiples penales que cometieron los Pumas, cuatro en total, mismos que redituaron en tres goles para las Águilas y que casi les cuesta la eliminación de no ser por la falla de Henry Martín, el cancerbero dijo que en ocasiones se debe tener otro tipo de ayuda.

"No, yo creo que al final Lo que tiene que hacer uno es intentar cometer los menos errores posibles y menos que el rival. En este caso empatamos los dos partidos con tres goles, hicimos bastantes goles, no solo nosotros cometimos errores, entonces muchas veces cuando se cometen errores, también hay que tener la bendición de ganar".

Finalmente Keylor Navas advirtió que al cuadro Universitario simplemente le queda hacer lo que han hecho durante toda la temporada, trabajo duro y humildad.