Liga MX Pumas elimina al América de los Cuartos de Final del Clausura 2026 Gracias al marcador global, los de la UNAM estarán en la semifinal y enfrentará a Pachuca.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Golazo del América! Zendejas le gana a Keylor para empatar el partido

Pumas recibe al América en el partido de vuelta de la fase de Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, juego que se disputará en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Ni el mejor guion hubiera escrito el gran partido que brindaron Pumas y América esta noche en Ciudad Universitaria, hicieron vibrar a cada persona en el estadio y fuera del mismo.

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Apenas tres minutos de juego en CU y los felinos se pusieron en ventaja con el remate de Rubén Duarte tras el rechace del balón que puso Coco Carrasquilla al travesaño, la banca del América reclamó con fuerza a los silbantes porque pedían fuera de lugar en la jugada.

Corría el minuto 13 y Pumas aumentó la ventaja, en un reflejo de lo que pasó en la ida, ahora, Nathan Silva le ganó a la defensa de las Águilas tras el cobro del tiro de esquina ante la nula respuesta de Rodolfo Cota.

Con el ambiente a tope, un nuevo contragolpe fue letal para la posible reacción de América. Jordan Carrillo recibió el balón y encaró a dos defensores, los dejó en el camino y con el derechazo pegado al poste dejó mal parado al arquero americanista para el tercero de la noche.

América no bajó los brazos, de inmediato controlaron el balón y aprovecharon la táctica fija para acercarse en el marcador, el tiro de esquina por izquierda llegó al área chica y ahí apareció Patricio Salas para meter el cabezazo directo a las redes.

Las Águilas mantuvieron en envión anímico y lo volvieron a reflejar en el marcador, esta vez con ayuda del rival, Pedro Vite cometió el error y la mano dentro en el área, que corroboró el silbante en el VAR, fue bien cobrada por Alejandro Zendejas para poner el marcador 3-2.

Tras los 45 minutos, el árbitro central agregó ocho minutos, en ese tiempo, Erick ‘Chiquito’ Sánchez marcó el empate a tres goles, pero tras la revisión en el VAR, se anuló la anotación por fuera de juego.

El cronometro rebasaba los 60 minutos y el América empató el juego, el centro largo desde la izquierda de Brian Rodríguez se le pasó a la defensa, Keylor Navas no salió y apareció Alejandro Zendejas que remató de cabeza sin ángulo y el balón lo detuvo la red, CU enmudecía.

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El partido agonizaba, un penalti por la patada de Ángel Azuaje sobre Ramón Juárez desató la locura en el estadio y en las bancas, Henry Martín, el capitán y delantero del América tomó la responsabilidad de patear la pena máxima y tras el pitazo del árbitro, estrelló el disparo en el poste.

Con este resultado, los Pumas estarán jugando la fase de semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX en la que enfrentará a Pachuca.

Las acciones del juego en CU

¡Gol de Pumas! Polémica anotación de Rubén Duarte, pedían fuera de lugar

Video ¡Gol de Pumas! A los 2 minutos de partido Duarte pone el 1-0

¡Gol de Pumas! Nathan Silva remata de cabeza en el área y vence a Rodolfo Cota

Video ¡Golazo de Pumas! Nathan Silva gana el salto y de cabeza pone el 2-0

¡Golazo de Jordan Carrillo! Dejó parados a los defensas y definió pegada al poste

Video ¡Golazo enfermo de Carrillo! Jordan deja desparramada a la defensa para el 3-0

¡Gol de América! Patricio Salas mete cabezazo directo a las redes de Pumas

¡Gol de América! Alejandro Zendejas marca desde los once pasos

Video ¡Gol del América! Mano en el área y Zendejas anota desde los once pasos

¡Le anulan el empate al América! 'Chiquito' Sánchez marcó, pero estaba adelantado

Video ¡Le ahogaron el grito de gol al América! Se marca fuera de lugar

¡Doblete de Alejandro Zendejas! El balón al área se le pasó al defensa y el cabezazo fue letal

Video ¡Golazo del América! Zendejas le gana a Keylor para empatar el partido

¡Increíble! Henry Martín falla el penalti, era el gol que liquidaba a Pumas