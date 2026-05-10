Liga MX Pumas desata polémica con gol validado ante América Rubén Duarte arrancó desde buena posición para poner al frente a Pumas.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Gol de Pumas! A los 2 minutos de partido Duarte pone el 1-0

La polémica no se alejó del comienzo del encuentro entre Pumas y América, ya que el primer gol con el que los felinos se fueron arriba fue dudoso, o por lo menos eso fue lo que dijeron los azulcremas.

Apenas al minuto tres, Pumas cobró un tiro de esquina, pero el balón quedó ahí para que Adalberto Carrasquilla rematara. El balón pegó en el poste para que Rubén Duarte aprovechara y metiera la pelota en las redes.

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¿Por quéno hubo fuera del ugar en el gol de Pumas?

De inmediato, los jugadores del América alegaron un fuera de lugar. Incluso, el cuerpo técnico azulcrema hizo lo mismo; sin embargo, su reclamo no tenía razón.

En las repeticiones se pudo ver claramente que, cuando Carrasquilla realizó su remate, Duarte se encontraba en posición habilitada.

Sí había un jugador que se encontraba en fuera de lugar y ese era Álvaro Angulo, pero no hizo por disputar el balón, por lo que el tanto fue válido, ya que quien hizo contacto con el esférico fue Duarte.