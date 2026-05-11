Efraín Juárez ¿Indirecta al América? Efraín Juárez festeja con gesto de "justicia divina" El gesto del entrenador como forma de festejo, rápidamente se hizo viral en redes sociales

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Efraín Juárez y la señal de “justicia divina” tras eliminar al América

Efraín Juárez volvió a encender la rivalidad entre Pumas y América luego de los gestos que realizó al finalizar el partido de Vuelta de los Cuartos de Final, donde los universitarios sellaron su pase tras empatar 3-3 frente al América en la Liguilla de la Liga MX.

El atacante auriazul no ocultó su emoción después del silbatazo final y, mientras celebraba junto a sus compañeros, realizó una señal que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

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¿Qué señal hizo Efraín Juárez al final del partido?

Primeramente, las Águilas tuvieron el pase a semifinales con un penal dudoso a favor. Henry Martín cobró la falta, pero su tiro pegó en el poste derecho para despertar el júbilo entre la porra felina.

La marcación del árbitro César Arturo Ramos Palazuelos no se escapó de la polémica, pues en las repeticiones se pudo apreciar que el contacto de Ángel Azuaje sobre Ramón Juárez dejó más dudas que certezas.

Martín se enfiló para cobrar el penal, pero lo falló. Fue en ese momento cuando Efraín levantó uno de sus dedos y apuntó hacia el cielo, gesto que muchos aficionados interpretaron como una especie de “justicia divina” luego de conseguir la clasificación ante el conjunto azulcrema.