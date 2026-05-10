Pumas vs. América: Alineaciones confirmadas para la vuelta de Cuartos de Final
Estos son los jugadores que mandarán a la cancha Efraín Juárez y André Jardine por el boleto a Semifinales.
Están confirmadas las alineaciones para el Pumas vs. América, partido de vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 que se jugará esta noche en el Estadio Olímpico Universitario.
Alineaciones Pumas vs. América por el boleto a Semifinales
Estos son los jugadores que Efraín Juárez y André Jardine mandarán a la cancha del Estadio Olímpico Universitario en busca de ser el último equipo clasificado a la antesala de la Final del Clausura 2026.
Pumas
- Keylor Navas
- Rubén Duarte
- Nathan Silva
- Álvaro Angulo
- Rodrigo López
- Pedro Vite
- Adalberto Carrasquilla
- Jordan Carrillo
- Uriel Antuna
- Juninho
- Robert Morales
América
- Rodolfo Cota
- Kevin Álvarez
- Ramón Juárez
- Miguel Vázquez
- Dagoberto Espinoza
- Jonathan dos Santos
- Erick Sánchez
- Isaías Violante
- Alejandro Zendejas
- Brian Rodríguez
- Patricio Salas
En la ida de los Cuartos de Final empataron 3-3 en el Estadio Banorte. América necesita ganar por cualquier marcador para avanzar a las Semifinales de la Liga MX.
Mientras que a Pumas le basta con empatar gracias a la posición de la tabla. El conjunto univeristario terminó la Fase Regular como superlíder con 36 puntos, las Águilas culminaron en el octavo puesto con 25 puntos.