Liga MX Pumas vs. América: Alineaciones confirmadas para la vuelta de Cuartos de Final Estos son los jugadores que mandarán a la cancha Efraín Juárez y André Jardine por el boleto a Semifinales.

Video Alineaciones confirmadas para el Pumas vs. América, vuelta de Cuartos de Final

Están confirmadas las alineaciones para el Pumas vs. América, partido de vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 que se jugará esta noche en el Estadio Olímpico Universitario.

Alineaciones Pumas vs. América por el boleto a Semifinales

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Estos son los jugadores que Efraín Juárez y André Jardine mandarán a la cancha del Estadio Olímpico Universitario en busca de ser el último equipo clasificado a la antesala de la Final del Clausura 2026.

Pumas

Keylor Navas

Rubén Duarte

Nathan Silva

Álvaro Angulo

Rodrigo López

Pedro Vite

Adalberto Carrasquilla

Jordan Carrillo

Uriel Antuna

Juninho

Robert Morales

América

Rodolfo Cota

Kevin Álvarez

Ramón Juárez

Miguel Vázquez

Dagoberto Espinoza

Jonathan dos Santos

Erick Sánchez

Isaías Violante

Alejandro Zendejas

Brian Rodríguez

Patricio Salas

En la ida de los Cuartos de Final empataron 3-3 en el Estadio Banorte. América necesita ganar por cualquier marcador para avanzar a las Semifinales de la Liga MX.