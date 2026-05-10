Liga MX 'Turco' Mohamed se lanza contra el árbitro: "el penal condiciona todo" El estratega se refirió al penalti del inicio, aunque también aceptó la superioridad de los Tuzos en el partido; por otra parte criticó el inicio del Apertura 2026.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video 'Turco' Mohamed revienta al arbitraje tras ser eliminado por Pachuca

Tras la victoria de Pachuca que terminó con los sueños de tricampeonato de Toluca, el director técnico de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed criticó la decisión arbitral del penalti al inicio del juego, pues cree que condicionó el juego, aunque también aceptó que sus rivales fueron mejores.

“Fueron mejores, nos ganaron bien, pero el penal condiciona todo. Es el mismo árbitro que nos cobra en San Luis, y lo premian con la Liguilla. Hay que saber aceptar cuando se pierde, llegamos con lo justo físicamente, felicitar al rival y nosotros a recuperar gente para el objetivo que tenemos", dijo en conferencia de prensa.

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El 'Turco' Mohamed se refirió a la jugada con la que San Luis les empató en el último minuto durante la fase regular, de la cual en su momento decidió no hablar y que estuvo a cargo también de Adonai Escobedo.

MOHAMED, MOLESTO CON EL INICIO DEL APERTURA 2026

Por otra parte, también criticó la fecha de inicio del seiguiente torneo, pues se les complicará la recuperación física. Además de que destacó que no era posible iniciar con pleno Mundial en disputa.

“Es increíble, empiezan el torneo antes de que acabe el Mundial ¿tanta fe le tienen a México de que llegue a la final? Increíble. No hay tiempo, jugamos el 30 y no tenemos recuperación de nada. Hay que equipos que ya están de vacaciones.