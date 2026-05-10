    Liga MX

    Pachuca vs. Toluca EN VIVO: Goles, resumen, resultado de la vuelta de CF del Clausura 2026 Liga MX

    Los Tuzos reciben a los Diablos Rojos con la ventaja en el marcador global, aunque es mínima, por lo que el encuentro es de altas expectativas.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video ¡Golazo del Pachuca! Kenedy gana en velocidad y define para el 2-0

    El Pachuca recibe a Toluca en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX con una ventaja en el marcador global de 1-0, por lo que el juego luce todavía muy abierto para ambos equipos.

    Los Diablos Rojos llegan con la moral alta tras haber goleado a Los Angeles FC y ahora buscarán seguir avanzando en busca del doblete en este certamen.

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    Los Tuzos tendrán la ventaja de llegar descansados a este partio y teniendo como única prioridad la Liga MX por lo que esa será otra ventaja para buscar el título.

    PACHUCA VS TOLUCA: ACCIONES DEL PARTIDO

    ¡Gooooooool de Pachuca! Apenas regresan al campo y aumentan la ventaja

    (47' | 2-0) Pachuca toma mal parados a Toluca, Domínguez manda el balón al espacio a la derecha donde Robert Kenedy definió a la salida del portero.

    Inicia el segundo tiempo

    (45' | 1-0) Ya se juega la segunda parte en el estadio Hidalgo.

    Medio tiempo

    (MT | 1-0) El Pachuca se va al descanso con una ventaja de 1-0 y 2-0 en el marcador global.

    Cerca Pérez de acercar a Toluca, pero el poste lo evita

    (38' | 1-0) Pável Pérez prueba a portería, pero la pelota se estrella en el poste.

    ¡Goooooooool de Pachuca! Un penalti adelanta a los Tuzos

    (10' | 1-0) Enner Valencia es el encargado de cobrar el penalti para el Pachuca y no falla. Ahora los Tuzos están arriba por 2-0 en el global.

    Video ¡Gol del Pachuca! Valencia desde el punto penal abre el marcador

    Inicia el partido en el estadio Hidalgo

    (1' | 0-0) Ya se juega la vuelta entre Pachuca y Toluca, con los Tuzos en ventaja en el marcador global por 1-0.

    Video Arranca el partido y la pelota está en juego.

    Alineaciones confirmadas

    Pachuca

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