Liga MX Pachuca vs. Toluca EN VIVO: Goles, resumen, resultado de la vuelta de CF del Clausura 2026 Liga MX Los Tuzos reciben a los Diablos Rojos con la ventaja en el marcador global, aunque es mínima, por lo que el encuentro es de altas expectativas.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Golazo del Pachuca! Kenedy gana en velocidad y define para el 2-0

El Pachuca recibe a Toluca en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX con una ventaja en el marcador global de 1-0, por lo que el juego luce todavía muy abierto para ambos equipos.

Los Diablos Rojos llegan con la moral alta tras haber goleado a Los Angeles FC y ahora buscarán seguir avanzando en busca del doblete en este certamen.

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Los Tuzos tendrán la ventaja de llegar descansados a este partio y teniendo como única prioridad la Liga MX por lo que esa será otra ventaja para buscar el título.

PACHUCA VS TOLUCA: ACCIONES DEL PARTIDO

¡Gooooooool de Pachuca! Apenas regresan al campo y aumentan la ventaja

(47' | 2-0) Pachuca toma mal parados a Toluca, Domínguez manda el balón al espacio a la derecha donde Robert Kenedy definió a la salida del portero.

Inicia el segundo tiempo

(45' | 1-0) Ya se juega la segunda parte en el estadio Hidalgo.

Medio tiempo

(MT | 1-0) El Pachuca se va al descanso con una ventaja de 1-0 y 2-0 en el marcador global.

Cerca Pérez de acercar a Toluca, pero el poste lo evita

(38' | 1-0) Pável Pérez prueba a portería, pero la pelota se estrella en el poste.

¡Goooooooool de Pachuca! Un penalti adelanta a los Tuzos

(10' | 1-0) Enner Valencia es el encargado de cobrar el penalti para el Pachuca y no falla. Ahora los Tuzos están arriba por 2-0 en el global.

Video ¡Gol del Pachuca! Valencia desde el punto penal abre el marcador

Inicia el partido en el estadio Hidalgo

(1' | 0-0) Ya se juega la vuelta entre Pachuca y Toluca, con los Tuzos en ventaja en el marcador global por 1-0.

Video Arranca el partido y la pelota está en juego.

Alineaciones confirmadas

Pachuca

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Moreno

Barreto

Eduardo

García

Sánchez

Guzmán

Rivera

Montiel

Idrissi

Robert

Valencia

Toluca