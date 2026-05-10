Pachuca vs. Toluca EN VIVO: Goles, resumen, resultado de la vuelta de CF del Clausura 2026 Liga MX
Los Tuzos reciben a los Diablos Rojos con la ventaja en el marcador global, aunque es mínima, por lo que el encuentro es de altas expectativas.
El Pachuca recibe a Toluca en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX con una ventaja en el marcador global de 1-0, por lo que el juego luce todavía muy abierto para ambos equipos.
Los Diablos Rojos llegan con la moral alta tras haber goleado a Los Angeles FC y ahora buscarán seguir avanzando en busca del doblete en este certamen.
Los Tuzos tendrán la ventaja de llegar descansados a este partio y teniendo como única prioridad la Liga MX por lo que esa será otra ventaja para buscar el título.
PACHUCA VS TOLUCA: ACCIONES DEL PARTIDO
¡Gooooooool de Pachuca! Apenas regresan al campo y aumentan la ventaja
(47' | 2-0) Pachuca toma mal parados a Toluca, Domínguez manda el balón al espacio a la derecha donde Robert Kenedy definió a la salida del portero.
Inicia el segundo tiempo
(45' | 1-0) Ya se juega la segunda parte en el estadio Hidalgo.
Medio tiempo
(MT | 1-0) El Pachuca se va al descanso con una ventaja de 1-0 y 2-0 en el marcador global.
Cerca Pérez de acercar a Toluca, pero el poste lo evita
(38' | 1-0) Pável Pérez prueba a portería, pero la pelota se estrella en el poste.
¡Goooooooool de Pachuca! Un penalti adelanta a los Tuzos
(10' | 1-0) Enner Valencia es el encargado de cobrar el penalti para el Pachuca y no falla. Ahora los Tuzos están arriba por 2-0 en el global.
Inicia el partido en el estadio Hidalgo
(1' | 0-0) Ya se juega la vuelta entre Pachuca y Toluca, con los Tuzos en ventaja en el marcador global por 1-0.
Alineaciones confirmadas
Pachuca
Moreno
Barreto
Eduardo
García
Sánchez
Guzmán
Rivera
Montiel
Idrissi
Robert
Valencia
Toluca
García
Barbosa
Mendez
Isais
López
Romero
Castro
Ruiz
Pérez
Simon
Díaz