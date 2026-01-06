IFFHS Katia Itzel García de nueva cuenta entre las mejores árbitras del mundo La silbante mexicana ya había conseguido el mismo puesto en el ranking del 2024.

Katia Itzel García quedó ubicada en la sexta posición en el ranking de las Mejores Árbitras del Mundo que realiza anualmente la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS).

"El nombramiento de Katia Itzel García por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) se da como reconocimiento a su excelencia, profesionalismo y destacada trayectoria en el futbol nacional e internacional", explicó la Comisión de Árbitros a través de un comunicado de prensa.

Nacida en la Ciuda de México, García es, además, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, y no es la primera vez que se ubica en el listado. Ya en el 2024 había quedado, exactamente, en la misma posición.

Sin embargo, en aquella oportunidad fue la segunda de la Concacaf detrás de la estadounidense Tori Penso, pero ahora es la mejor de la zona.

Dentro de su trayectoria, destacan gafete FIFA desde el 2019, el Premio Nacional del Deporte 2024, participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Torneos de Concacaf en amba categorías y la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023.

Además, se convirtió en noviembre pasado en la primera mujer en pitar un juego de Liguilla en la Liga MX cuando silbó el Toluca vs. Juárez de los Cuartos de Final.

La IFFHS otorga los galardones desde 1987. Lo hace mediante un jurado compuesto por integrantes del instituto, pertenecientes a 120 países.

Las mejores árbitras del mundo en 2025

• Maria Sole Ferrieri Caputi – Italia (UEFA) - 97 puntos

• Stephanie Frappart – Francia (UEFA) - 93 puntos

• Ivana Martincic – Croacia (UEFA) - 67 puntos

• Tess Olofsson – Suecia (UEFA) - 22 puntos

• Edina Alves – Brasil (Conmebol) - 16 puntos

• Katia Itzel García - México (Concacaf) - 15 puntos

• Silvia Gasperotti – Italia (UEFA) - 13 puntos

•Antsino Twanyanyukwa – Namibia (CAF) - 12 puntos

• Desiree Grundbacher – Suiza (UEFA) - 11 puntos

• Bouchra Karboubi – Marruecos (CAF) - 11 punto