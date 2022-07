Accidentado arranque de torneo: las lesiones que dejó la Jornada 1 del Apertura 2022

El primer partido, entonces, fue el Mazatlán vs Puebla celebrado en el Kraken y solo 27 minutos pasaron para que llegara una lesión. No se supo con certeza cómo ni cuando comenzaron las molestias, pero Oswaldo Alanís se dejó caer al pasto e informó a los servicios médicos que no podía seguir. Lo sustituyó Enrique Cedillo.