Juan Manuel Iturbe le tira 'con chanfle' a un aficionado del Toluca

Juan Manuel Iturbe no se quedó con las ganas de trollear a un aficionado del Toluca que por medio de las redes sociales le sugirió que fuera a jugar con los Diablos, esto luego de que el futbolista de Pumas elogiara la actuación de Rubens Sambueza en el partido de Repechaje contra Tigres.

Pero la historia no terminó ahí, pues la cuenta oficial de los universitarios lanzaron una publicación en la que hacían referencia a una "liguilla azul y oro", pero no contaban con que un pan del equipo choricero respondería: "Que Valla Al Toluca ese we", lo que generó la respuesta del propio jugador quien escribií "y tú ve al colegio", frase que acompañó con un emoji de risa y otro de aplauso. Todo derivado de la falta de ortografía del seguidor y su manera de escribir.