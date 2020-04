"En este tiempo he podido absorber la mentalidad ganadora de Míchel, se ve que la trae desde cuna y es parte de haberse formado en un equipo como el Real Madrid . La transmite al equipo y es por ello que pensamos que llegaremos lejos, aunque por encima de todo, está la unión como compañeros", apuntó el goleador.

"Me siento un aprendiz de su táctica y del método de trabajo. No solo se trata de la comunicación verbal que es importante, sino de reflejarse en la identidad ganadora del entrenador y de ésa Míchel tiene mucha y la infunde al grupo", agregó.

El haber perdido la titularidad durante los últimos juegos del presente no es algo que desmotive al tapatío, al contrario, señaló que trabaja para aumentar sus minutos de participación cuando se reactive la Liga MX .

"La titularidad en un equipo como Pumas es de 24 horas, no se puede bajar la guardia. Me entreno para lo que necesite Michel, estaré a sus órdenes en lo que se requiera, sin embargo, es una realidad que me siento a gusto del medio campo para el ataque. Estuve bien en las primeras jornadas, hice goles, así que espero volver en cuanto se reactive todo", añadió para EFE.