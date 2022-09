Juan Dinenno tras doblete con Pumas: "No tenemos margen de error"

"En lo personal (anoar) es secundario, si los goles sirven para que el equipo gane es lo único que me importa, esta es nuestra vida profesional, estamos en una situación en la que no queremos y no merecemos, pero el futbol es así, cuando te da estos retos es cuando sale el carácter. Hoy lo demostramos, pero de nada sirve si el sábado no lo volvemos a demostrar.