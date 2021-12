José Riestra afirma que por envidia se crea polémica arbitral contra Atlas

"El arbitraje siempre genera polémica, a veces a favor, a veces en contra, me apego al trabajo, al día a día, hoy recibimos reporte de la Comisión (de Arbitraje), así como lo recibimos un par de días atrás donde hay una entrada de (Efraín) Velarde a Jairo y desde el punto de vista de todos se tenía que sancionar y no se hizo, ahora recibimos el reporte donde la Comisión dice que no existe penal, la polémica siempre estará, la mala intención, envidia, buscar caos donde no hay, siempre se va a buscar", dijo Riestra en entrevista con TUDN.