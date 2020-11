EL MEJOR MOMENTO DE JOSÉ LUIS TREJO

"En México se trabaja muy bien, no le pedimos a nadie ni hay diferencias tan grandes como pensar que no se están haciendo bien las cosas. Te lo puedo garantizar que hay técnicos con gran capacidad y más en el aspecto formativo".

POLÉMICA CON CHIQUIMARCO

"Quiso hacer movimiento y se le sugirió que no, pero finalmente él iba a tomar la decisión y así fue todo. No lo quiso, no lo entendió, se sintió presionado y ahí empezó el conflicto y conmigo no hubo siquiera una discusión".