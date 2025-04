El directivo del Atlante, José Antonio García, asegura que uno de los aciertos que tuvo Juan Carlos Rodríguez al frente de la Federación Mexicana de Futbol fue el llevar al técnico Javier Aguirre a la Selección Mexicana, de ahí en fuera no hubo ningún cambio.

José Antonio recuerda que mientras estuvo al frente del organismo siempre había dos grupos y le tocaba cabildear y no sé si Juan Carlos Rodríguez lo haya hecho. “Comí dos veces con él y creo que no se dejó ayudar, en cambio sí tenía asesoría de un promotor y le metió gente en la Federación y son cosas que son secreto a voces”.

Con respecto al trabajo de Jesús Martínez, presidente del Pachuca señala: “Hay que convencer a los dueños y cabildeando porque al final el futbol es política y es manejo. Estoy a favor del Fondo de Inversión y a lo mejor Jesús Martínez está en contra porque no fue un proyecto de él. Si hubiera sido de él entonces sí lo aceptaría”, asegura el directivo de futbol.

“Lo felicito por el Salón de la Fama, pero si el quisiera tanto al futbol mexicano se lo daría a la Federación Mexicana de Futbol, no debe ser un grupo particular porque ahí a algunos técnicos, algunos jugadores, algunos exjugadores, a unos periodistas es un manejo político muy bueno, muy hábil. Al final si tanto quiere al futbol mexicano porque no entrega el Salón de la Fama a la Federación Mexicana de Futbol”, añade.