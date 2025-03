J avier 'Vasco' Aguirre detalló cómo motiva al vestidor de la Selección Mexicana en cada encuentro de preparación de cara al Mundial de 2026.

En rueda de prensa previa a la Final de la Concacaf Nations League ante Panamá de este domingo, el Vasco detalló el sentimiento que busca transmitir a sus jugadores antes de cada encuentro.

"El Mundial es en casa, el mayor slogan que yo manejo en el vestidor es 'el Mundial en casa', la mejor experiencia que he tenido en 50 años de futbol, no he tenido una emoción más grande en el futbol que esa, más allá de títulos, derrotas, descensos, fracturas, despedidas.

"Me lo imagino y trato de transmitirlo a los chicos, es una experiencia única. Esta va a ser mi décima final, pero ninguna supera el Mundial en México, que no llegué a la final, nos ganó Alemania en Cuartos, pero nada más de pensarlo, de visualizarlo me dan ganas de que llegué la inauguración", comentó con ilusión Javier Aguirre.

AGUIRRE QUIERE JUGAR BIEN Y GANAR MÁS ALLÁ DE LO 'BONITO'

El Vasco aclaró que si bien jugar casis siempre garantiza los buenos resultados, el futbol es imprecedible y muchas veces demostrar un buen funcionamiento en la cancha no se traduce en un espectáculo.

"No se puede jugar mal y ganar, alguna vez suele suceder que el rival te tira una vez a puerta y te mete un gol, me pasó una vez en toda mi carrera, Japón vs. Emiratos Árabes.

"Normalmente si juegas mal es muy poco probable que ganes, jugar bien a veces... ojalá siempre fuera bonito, pero también es saber qué hacer con y sin la pelota, jugar bien es saber en qué momento hacer la jugada correcta, ser sensato, casi siempre va relacionado con ganar, pero el rival cuenta con ganas de revancha, eso los hace doblemente peligroso".