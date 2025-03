Jorge Sánchez reveló un par de pasajes complicados por los que debió atravesar durante su paso por el futbol de Europa y los cuales pudieron haber mermado en su rendimiento futbolístico y que generó tener pocos minutos de juego y exposición para ser considerado en la Selección Mexicana.

En entrevista exclusiva para TUDN con Adrián Esparza, el zaguero del Cruz Azul habló del director técnico que se comportó de una manera grosera con él, sin caer en detalles, y quien en la actualidad dirige a Santiago Giménez en el AC Milan, el lusitano Sérgio Conceição.

“Hablando de los entrenadores, un par de entrenadores fueron muy duros conmigo. El de Portugal, sinceramente fue grosero conmigo en muchas cosas, que muchas personas lo conocen.

“No me gusta a mí hablar mal de la gente, pero es el único entrenador que me ha tocado que ha sido muy grosero conmigo en muchas cosas, creo que esa parte sinceramente no le hallaba el sentido. Si yo iba de préstamo y tratarme de esa manera creo que no iba con la esencia de nosotros, porque yo me caracterizo por ser una persona muy trabajadora”.

Jorge Sánchez incluso señaló que cualquier entrenador que lo ha tenido bajo sus órdenes puede constatar que su exigencia incluso lo puede llevar a mostrarse como un jugador “enojón” debido a que no le gusta que salgan mal las cosas y que su vuelta a la Liga MX con Cruz Azul no fue por “comodidad”.

“No te apoyaba ni nada (Sérgio Conceição), y creo que eso fue una de las partes para mí más difíciles. No fue por comodidad volver acá. Cruz Azul me buscó durante un año y todos sabemos cómo jugaba, cómo está jugando Cruz Azul y yo lo que quería era volver a jugar para ser visto en la selección, porque de nada te sirve estar en Europa si no estás jugando y no tienes participación”, indicó Jorge Sánchez.

JORGE SÁNCHEZ SUFRIÓ LA AUSENCIA DE SU FAMILIA EN EUROPA

El zaguero de La Máquina de Cruz Azul contó a Adrián Esparza para TUDN que otro de los aspectos con los que debió lidiar en su paso por el futbol del Viejo Continente fue no contar con su familia cerca de él, pues en lo personal es la base de su éxito.

“Viví estar fuera seis meses sin ver a mis hijos o a mi esposa, no tenían permiso y para mí fue muy doloroso. Estar en tu casa todo el día acostado y no poder hablar con nadie porque hay diferente horario y no ves a tus hijos crecer, no ves a tu familia porque no tienes una tarjeta de permiso para estar en Holanda y en Portugal. A mí es algo que me costó bastante.

“El despertar y no ver a mi familia, porque al final tu familia es tu motor, yo me levanto con muchas ganas porque veo a mis hijos, ellos son los que me cambian el ánimo. Veo a mi esposa y me cambia el ánimo.

“Para mí fue muy doloroso y muy difícil el poder adaptarme a esa parte. Decir, voy a dejar de lado a la familia, cuando al fin y al cabo para mí es más importante el disfrutar a tu familia, el estar con ellos”, indicó Jorge Sánchez.

También, confesó que en la Liga MX cuando llega un jugador extranjero, los propios compañeros de equipo tratan de arroparlo para que tenga una mejor y más rápida adaptación, caso contrario en Europa, donde indicó todos “son muy fríos y alejados” en el trato.