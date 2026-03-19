Liga MX Jordan Carrillo se confiesa antes del Clásico Capitalino Pumas vs. América El mediocampista de los universitarios sabe que será un sabor distinto ante las Águilas, pero deja claro que la estrategia no cambia.

Video Jordan Carrillo habla del Clásico Capitalino Pumas vs. América

En entrevista exclusiva para TUDN, Jordan Carrillo, quien fuera el novato del año en 2022, está muy cerca de vivir un Clásico de la Liga MX en el Pumas vs. América, situación que se muestra seguro de que va a disfrutar al máximo.

"Muy bonito, todo lo que se habla, todo lo que ha pasado, estoy emocionado y con ganas de jugarlo, son partidos que los tienes que disfrutar, te tienes que divertir, es un rival fuerte y siempre tratando con respeto, son partidos que se tienen que disfrutar".

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Aunque el mediocampista auriazul acepta que ante las Águilas en un partido distinto, deja claro que en cuanto a los entrenamientos todo es igual, ya que a todos los equipos se les estudia en busca de hacerles daño.

" Es un sabor distinto, sabemos lo que conlleva, nosotros lo hemos tratado igual, en cada entrenamiento vamos al día, tratando de mejorar y viendo como podemos hacer daño al siguiente rival, es emocionante pero vamos al día a día tratando de mejorar en los entrenamientos".

Sobre los factores que serán claves para que los Pumas puedan levantarse con la victoria frente al cuadro azulcrema, Jordan Carrillo dio algunos de los principales.

" La garra, la intensidad con la que venimos jugando, esa va a ser la clave, tener mucha intensidad, mucha garra y esa hambre que hemos tenido en lo que va del torneo".

Finalmente, al hablar de la personalidad del técnico universitario, Efraín Juárez, el mediocampista afirmó que lleva al equipo por buen equipo.