Liga MX Carrasquilla prefiere que lloren en América previo al Clásico ante Pumas El panameño habló sobre las palabras de Palavecino en Cruz Azul y también de la renovación de Keylor Navas.

Video Pumas vs. América: Carrasquilla prefiere que lloren en casa de las Águilas

Adalberto Carrasquilla, medio de Pumas, habló previo al Clásico Pumas vs. América de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El panameño fue cuestionado acerca de las palabras de Pablo Bennevendo de ser un partido por el orgullo o que es más importante el tema de los puntos de cara a la Liguilla.

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"Nos podemos jugar cualquiera de los dos, yo prefiero ganar los tres puntos porque le salvo el orgullo a Pablo, pero yo soy uno más que se siente identificado con los Pumas, ya casi un año y medio desde que estoy aquí, y la verdad he sufrido muchos partidos donde no hemos sacado el resultado positivo y veo a mis compañeros como sufren, me han quedado marcados.

"Saber que un compañero se juega el orgullo y mucho también, porque sabemos lo que nos estamos jugando aquí, independientemente de lo que sea queremos ganar, que estén felices en nuestra casa y que lloren en otro, en eso comparto de lo de Pablo, si nos tenemos que jugar el orgullo y los tres puntos, créeme que aquí tiene un amigo que lo va a defender a muerte".

CARRASQUILLA RESPONDE A PALAVECINO



Adalberto Carrasquilla de igual forma aprovechó para responder palabras desde Cruz Azul tras el empate 2-2 que Pumas rescató con un hombre menos, que Agustín Palavecino declaró que no merecían la igualada.

"Para mí ese partido quedó en el olvido, que ellos recuerden ese partido con dolor, por decirlo así, creo que se lo están tomando muy personal, ojalá nos veamos más adelante para resolver su duda, pero para mí el equipo con 10 mereció el empate, no sé ellos si con 11 no hicieron su trabajo, ya no es culpa nuestra", comentó el centroamericano.

LA RENOVACIÓN DE KEYLOR NAVAS



Por último, sobre el tema del momento de la renovación de Keylor Navas en Pumas y que sea un tema que desconcentre, Carrasquilla dijo lo siguiente:

"Sobre la renovación de Keylor, cuando me hablas de distracción no entiendo lo que tratas de decir, porque el equipo se ha mantenido fuerte, enfocado en el objetivo y sí, es cierto todo el equipo le gustaría eso, la afición también, pero eso ya queda en Keylor, en el club y esperemos que se dé".