    Liga MX

    Jonathan dos Santos deja el campo de CU entre lágrimas tras ser eliminado

    Las Águilas vendieron cara la derrota frente a los Pumas, el mediocampista se despidió de la afición.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¿Es el adiós? No puedo creer que así se haya ido Jona dos Santos al vestidor

    América quedó eliminado del Clausura 2026 de la Liga MX en los Cuartos de Final a manos de Pumas en una serie de lo mejor que se ha visto en los últimos años.

    Uno de los mejores jugadores fue Jonathan dos Santos, el mediocampista dejó las piernas de tanto correr en Ciudad Universitaria, al final dejó una imagen que deja su continuidad en el aire.

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    En meses recientes, Dos Santos declaró que ve cerca el retiro, pero que no se ve sin estar fuera del América, pero en pleno llanto agradeció a la afición azulcrema en la grada y se retiró al túnel del estadio acompañado de Rodolfo Cota.

    En el video se ve a todos los jugadores del América abandonando el campo de juego, André Jardine fue unos de los que se tomó el tiempo de dirigirse a la grada, el otro fue Jonathan dos Santos, quien con lágrimas en los ojos se tocaba el pecho y agradecía mientras se despedía.

    Jona llegó a las Águilas desde el Clausura 2022 y fue parte fundamental del tricampeonato que consiguieron en la Liga MX, un equipo que deslumbró en los últimos años.

    Ahora solo el tiempo dirá que es lo que viene para el mediocampista mexicano, quien no ha dejado de levantarse en cada oportunidad que el futbol lo ha derribado.

    Video "No soy nadie sin el América": Jona deja conmovedoras palabras
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