Liga MX Jona dos Santos ve cerca el retiro, pero afirma: "No soy nadie sin el América" El mediocampista deja palabras conmovedoras respecto al club de sus amores, con el que cumplirá 150 partidos.

Video "No soy nadie sin el América": Jona deja conmovedoras palabras

Jonathan dos Santos, jugador del Club América, vivirá un partido especial en el Clásico Joven ante Cruz Azul e ste sábado dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde el mediocampista cumplirá su juego número 150 con las Águilas.

Al respecto, Dos Santos, en entrevista exclusiva para TUDN, resaltó que es un sueño para él cumplir esta cantidad con el club de sus amores, al que le dedicó también palabras conmovedoras.

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"Todo, me ha dado todo, es mi vida, hoy mismo no soy nadie sin el América, 150 partidos en el club de mis amores, de muchísimo orgullo poder cumplirlos, espero que puedan ser muchos más, será creo que esto significa todo el compromiso, esfuerzo, me motiva a seguir jugando y mejorando".

JONATHAN DOS SANTOS HABLA DE UN POSIBLE RETIRO Y FUTURO EN EL AMÉRICA



El mediocampista reconoció que está en el ocaso de su carrera, con 36 años cumplidos, aunque descartó que piense en una fecha específica para el retiro y, por el contrario, buscará vivir el momento que tiene actualmente.

"Tengo 36 años, al final no puedo evitar decir que estoy casi en el final de mi carrera, porque es la verdad, me queda poco, no sé cuánto, seis meses, tres meses, un año, no lo puedo decir, pero disfruto de mi presente en América".

Por último, Jonathan dos Santos resaltó que André Jardine ha sido el "ancla" de la escuadra azulcrema, además de que pidió confiar en las posibilidades de las Águilas en este semestre.