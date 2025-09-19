Video Dan a conocer gravedad de la lesión de Henry Martín

A un día del partido entre Monterrey y América de Jornada 9, las Águilas sumaron otra baja de suma importancia para el juego en el 'Gigante de Acero'.

El Club América dio a conocer la baja de Jonathan Dos Santos, quien padece "un desgarre del gemelo medial de la pierna derecha" y cuyo tiempo de recuperación "será de acuerdo a su evolución".

La baja de Jona Dos Santos se suma a la del delantero Henry Martín, quien desde hace semanas recayó en otra lesión y vive momentos complicados en su carrera.

Como si fuera poco, la presencia total o parcial de jugadores clave como Álvaro Fidalgo y Sebastián Cáceres pende de un hilo para el juego de este sábado, ya que ambos elementos salieron con molestias de la derrota en el Clásico Nacional celebrado la jornada pasada.

De acuerdo con Zaritzi Sosa, para TUDN, el español sí hizo el viaje con la plantilla azulcrema a la Sultana del Norte, pero será decisión de André Jardine si el mediocampista ve minutos en cancha ajena o si lo guarda para la próxima fecha.

Por su parte, Rayados enfrentará el encuentro con plantel completo, ya que Sergio Ramos estará disponible tras cumplir la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y podría darse el debut de Anthony Martial.