Video Dan a conocer gravedad de la lesión de Henry Martín

Henry Martín volvió a sufrir una lesión que lo alejará de las canchas por varias jornadas y que pone en aprietos al América y André Jardine.

El delantero de las Águilas, quien sufrió un esguince en la rodilla en un entrenamiento, volverá a someterse a nuevos estudios para determinar que tan grave es su lesión.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN, Henry Martín se perdera en primera instancia tres semanas y podría reaparecer con América hasta después de la fecha FIFA de octubre cuando enfrenten en el Clásico Joven a Cruz Azul por la jornada 13 del Apertura 2025.

Por lo que la ‘Bomba’ se perderá los encuentros ante Monterrey, Atlético de San Luis, Pumas y Santos Laguna.

En los últimos meses las lesiones no le han permitido tener regularidad a Henry Martín que solo ha disputado cerca de 110 minutos en el torneo con el América y no ha podido hacerse presente en el marcador.