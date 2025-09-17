    América

    ¿Problemas para América? Este es el tiempo que estará fuera Henry Martín

    El delantero sufrió una lesión durante en el entrenamiento de las Águilas.

    Por:
    TUDN
    Video Dan a conocer gravedad de la lesión de Henry Martín

    Henry Martín volvió a sufrir una lesión que lo alejará de las canchas por varias jornadas y que pone en aprietos al América y André Jardine.

    El delantero de las Águilas, quien sufrió un esguince en la rodilla en un entrenamiento, volverá a someterse a nuevos estudios para determinar que tan grave es su lesión.

    De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN, Henry Martín se perdera en primera instancia tres semanas y podría reaparecer con América hasta después de la fecha FIFA de octubre cuando enfrenten en el Clásico Joven a Cruz Azul por la jornada 13 del Apertura 2025.

    Por lo que la ‘Bomba’ se perderá los encuentros ante Monterrey, Atlético de San Luis, Pumas y Santos Laguna.

    En los últimos meses las lesiones no le han permitido tener regularidad a Henry Martín que solo ha disputado cerca de 110 minutos en el torneo con el América y no ha podido hacerse presente en el marcador.

    Video Pierde a Henry Martín pero América recupera pieza clave

