    Pumas UNAM

    Efraín Juárez explica el por qué JJ Macías es opción en Pumas

    El técnico habló de una de las carencias que existe no solo en la UNAM si no en toda la Liga MX.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Efraín Juárez explica el por qué JJ Macías es una opción para Pumas

    Efraín Juárez, técnico de Pumas, habló de la opción de fichar a JJ Macías como refuerzo en la delantera del cuadro de la UNAM para este Apertura 2025 de la Liga MX.

    En entrevista exclusiva para TUDN en Línea de 4, el entrenador auriazul habló de las razones por las que el ariete mexicano entrena en La Cantera desde hace unos días.

    "Estamos generalizando, estamos hablando de un 9, lo que menos hay en México son nueves (JJ Macías). Hay uno que se llama Raúl Jiménez, el otro el 'Chaquito Jiménez, hay nueves, pero no a ese nivel, lo que más hoy se contrata a nivel Primera División son delanteros extranjeros, ¿por qué? Porque no hay. Macías es una opción, en esas circunstancias en las que estamos, porque hoy tengo a Memo Martínez y el siguiente es uno de 17 años, en una posición primordial para cualquier esquema futbolístico.

    Efraín recalcó que si bien es importante darle un lugar a los jóvenes de Pumas en las fuerzas básicas, explicó que tampoco se trata de debutar por debutar.

    "Entendiendo eso, debutó ya en Torreón, debemos tener cuidado, más allá de poner a jóvenes, deben estar preparados, no es debutar por debutar, ojalá haya uno bueno, no es calidad sobre cantidad, hay muchos debuts en Pumas, pero no se han posicionado, el campeón goleador en Pumas fue Bruno Marioni, luego Botero, Diego Alonso, Dante López, Palencia, Martín Bravo, Dinenno, Castillo, etc... ¿cuántos mexicanos? No hay.

    "Eso es parte de la formación que debe ser desde abajo y entendiendo eso, no vengo a ser un héroe para decir 'formé a nueve delanteros', no, porque nadie los forma en México. Lo que quiero es que si hay una opción, algún talento, nosotros podámoslo desarrollar llámese delantero, contención, u otra posición".

    Cabe recalcar que JJ Macías se había retirado del futbol debido a una serie de lesiones que no le dejaron tener regularidad en las canchas, pero en las últimas semanas se probó con el Valladolid de España, en lo que fue su regreso al terreno de juego.

