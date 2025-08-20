    Pumas UNAM

    Oficial: José Juan Macías ya es jugador de Pumas para el Apertura 2025 de la Liga MX

    La escuadra auriazul anuncia a dos refuerzos más y vuelve a dar de qué hablar en el mercado veraniego

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Pumas la vuelve a romper! No uno, sino dos refuerzos más de forma oficial

    José Juan Macías, delantero mexicano, es oficialmente nuevo jugador de los Pumas de la UNAM, uno de los equipos más activos en el mercado veraniego dentro de la temporada del futbol de estufa para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    Se trata de un regreso que pocos esperaban, ya que el atacante no ha tenido tanta actividad en los últimos meses después de su salida de Santos Laguna; además, tampoco pudo quedarse en el Valladolid de España, equipo en el que se probó.

    Santos Laguna fue su último equipo a principios de este 2025 en lo que fue la culminación de un tortuoso periodo con los laguneros en donde las lesiones le impidieron trascender.

    Macías era uno de los delanteros más prometedores de su generación. Tuvo un breve paso en el futbol europeo, específicamente con el Getafe de LaLiga, aunque no pudo trascender.

    A raíz de su lesión de ligamento cruzado, su carrera ha ido en declive, además de una serie de lesiones que le impidieron volver a plenitud. Su último partido completo lo jugó con Chivas en 2022.

    Alan Medina, extremo procedente de los Gallos Blancos del Querétaro, también fue anunciado de forma oficial como nuevo elemento del conjunto auriazul.


